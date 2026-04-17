Kestel'de bariyerlere çarpan otomobil takla attı; 2 yaralı

Bursa'nın Kestel ilçesinde bir otomobil bariyerlere çarparak takla attı. Sürücü Osman K. ve eşi Neriman K. yaralandı. Osman K.'nin sağlık durumu ciddiyetini koruyor.

BURSA'nın Kestel ilçesinde bariyerlere çarpıp, takla atarak ters duran otomobildeki 2 kişi yaralandı.

Kaza saat 12.00 sıralarında Bursa-Ankara karayolu Ümitalan rampasında meydana geldi. İnegöl'den Bursa'ya seyir halinde olan Osman K. (53) yönetimindeki 05 AES 118 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, bariyerlere çarparak takla attı. Ters duran araçtaki sürücü ile eşi Neriman K. (48) yaralandı. Yaralılar kaza yerine sevk edilen ambulanslarla kaldırıldıkları Kestel Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınırken, Osman K.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Haber-Kamera: Yavuz YILMAZ/KESTEL (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
