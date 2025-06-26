Bursa'da Kayıp İhbarı Yapılan Kişinin Cesedi Barajda Bulundu

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İnegöl ilçesinde kayıp olarak aranan 61 yaşındaki Ramiz Göktaş'ın cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu. Ekipler, yapılan arama çalışmalarında su altı kamera sistemleri kullanarak Göktaş’a ulaştı. Ceset, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için adli tıpa gönderildi.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde kayıp ihbarı yapılan kişinin cesedi Boğazköy Barajı'nda bulundu.

Dün sabah saatlerinde İnegöl'den otostopla Hamzabey Mahallesi'ne gelen Ramiz Göktaş'a (61) ulaşamayan yakınları durumu yetkililere bildirdi.

Bunun üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Su Altı Arama ve Kurtarma, İlçe Jandarma Komutanlığı, 112 Acil Servis ile İNDAK Arama Kurtarma ekipleri, bölgede arama çalışması başlattı.

Çalışmalar kapsamında Boğazköy Barajı'nda su altı kamera sistemleriyle inceleme yapıldı.

Göktaş'ın cansız bedeni Boğazköy Barajı'nda bulundu. Savcılık incelemesinin ardından cenaze, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Bursa Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.

Kaynak: AA / Harun Şekerli - Güncel
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