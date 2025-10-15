Haberler

Bursa'da Kayıp Demans Hastası Bulundu

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki demans hastası M.Ş, AFAD ve polis ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu ve ailesine teslim edildi.

Bursa'da kayıp olarak aranan demans hastası, AFAD ve polis ekiplerince bulundu.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan M.Ş'den (75) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.

AFAD ve polis ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu M.Ş, Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu.

M.Ş, ailesine teslim edildi.

