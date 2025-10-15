Bursa'da Kayıp Demans Hastası Bulundu
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde kaybolan 75 yaşındaki demans hastası M.Ş, AFAD ve polis ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu ve ailesine teslim edildi.
Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki evinden öğle saatlerinde ayrılan M.Ş'den (75) haber alamayan yakınları, güvenlik güçlerinden yardım istedi.
AFAD ve polis ekiplerince yapılan arama çalışmaları sonucu M.Ş, Yıldırım ilçesindeki Setbaşı Köprüsü'nde bulundu.
M.Ş, ailesine teslim edildi.