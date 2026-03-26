Bursa'da Alzheimer hastası bir kişinin cesedi bulundu

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde kaybolan Alzheimer hastası bir kişinin cesedi bulundu.

İzmir'de ikamet eden Alzheimer hastası Zeki Karakuş (71), Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde ikamet eden oğlunun yanına misafir olarak geldi.

Ramazan Bayramı'nın 2. gününde gezmek için evden çıkan Karakuş, daha sonra eve dönmedi.

İhbar üzerine Karakuş'u bulmak için arama çalışması başlatıldı.

Lalaşahin Mahallesi Varnalı Sokak yakınlarındaki ağaçlık alanda Karakuş'un cesedi bulundu.

Ceset, olay yerinde yapılan incelemelerin ardından otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.