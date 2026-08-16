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Orhangazi'de Kırmızı Işık İhlali: 5 Yaralı

Orhangazi'de Kırmızı Işık İhlali: 5 Yaralı
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Bursa'nın Orhangazi ilçesinde kırmızı ışıkta geçtiği iddia edilen bir otomobil, kavşakta iki araçla çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, 1'i ağır 5 kişi yaralandı; yaralılar hastaneye kaldırıldı.

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsünün kırmızı ışıkta geçtiği öne sürülen otomobil, kavşaktan geçiş yapan 2 otomobil ile çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle araçlardan biri takla atarken, kazada 1'i ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, saat 23.30 sıralarında Bursa-Yalova karayolu İznik Kavşağı'nda meydana geldi. İddiaya göre, Abdullah D. (46) yönetimindeki 34 EAT 031 plakalı otomobil, Bursa'dan Yalova yönüne seyir halindeyken kavşakta kırmızı ışıkta geçti. Bu sırada otomobil, Doğan M. (55) yönetimindeki 16 ADP 768 plakalı otomobil ve Muhammed H. (25) yönetimindeki 16 CBU 008 plakalı otomobil ile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Muhammed H. yönetimindeki otomobil savrularak takla attı. Kazada Abdullah D., Doğan M., Muhammed H. ile aynı araçta bulunan Fıryal E. (23) ve Fatma H. (32) yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla Orhangazi Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Abdullah D.'nin durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Bursa-Yalova karayolunun Yalova yönü trafiğe kapandı. Araçların yoldan kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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