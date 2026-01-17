'Kasten öldürme' suçundan hüküm giyen 2 kişi yakalandı

BURSA'da 'Kasten öldürme' suçlamasıyla aranan 2 firari hükümlü, polisin çalışmasıyla yakalandı.

Bursa İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipler, aranması olan şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma yaptı. Bu kapsamda Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, yolda giden D.Y.'yi durdurdu. Kimlik sorgulaması yapan ekipler, D.Y.'nin, 'Kasten öldürme' suçundan 36 yıl 10 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezasının olduğunu belirledi. Firari hükümlü, yakalanarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yine çalışma kapsamında Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, 'Kasten öldürme' suçundan 15 yıl 1 ay 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.A.'yı yakalamak için harekete geçti. Teknik ve fiziki sonrası firari hükümlü H.A., evinde yakaladı. Firari hükümlüler, işlemleri sonrası cezaevine teslim edildi.