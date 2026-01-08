Tartıştığı ağabeyini sokak ortasında bıçakladı; o anlar kamerada

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, İsmail D. (19), tartıştığı ağabeyi Fatih D.'yi (23) sokak ortasında bacağından bıçakladı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Olay, saat 03.00 sıralarında, Burhaniye Mahallesi Osmaniye Cami Sokak'ta meydana geldi. Alkollü olduğu iddia edilen Fatih D. ile kardeşi İsmail D. arasında tartışma çıktı. Tartışma bir anda kavgaya dönüştü. Ağabey-kardeşi, yanlarındaki arkadaşları ayırmaya çalıştı. İsmail D., yanındaki bıçakla ağabeyini sol bacağından bıçakladı. İsmail D. kaçarken, Fatih D. ise özel araçla kaldırıldığı İnegöl Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Haber: Yavuz YILMAZ- mera: İNEGÖL (Bursa),