Bursa'da yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı altında snowboard yaparak yokuş aşağı indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.

YOKUŞTAN SNOWBOARD YAPARAK İNDİ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde bir kişi, kayak kıyafetlerini giyip snowboard ile yokuş aşağı indi. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

