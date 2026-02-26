Bursa'da yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı

YOKUŞTAN SNOWBOARD YAPARAK İNDİ

Bursa'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde bir kişi, kayak kıyafetlerini giyip snowboard ile yokuş aşağı indi. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı