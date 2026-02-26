Bursa'da yoğun kar yağışı; araçlar yolda kaldı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde bir kişi, sabah saatlerinde başlayan kar yağışı altında snowboard yaparak yokuş aşağı indi. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
YOKUŞTAN SNOWBOARD YAPARAK İNDİ
Bursa'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı aralıklarla etkisini sürdürürken, Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'nde bir kişi, kayak kıyafetlerini giyip snowboard ile yokuş aşağı indi. O anlar, bir başka kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı