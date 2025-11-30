Kapalı pazarda yangın paniği! Bir kişi hastanelik oldu
Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki kapalı pazar alanında trafo odasında yangın çıktı. Duman nedeniyle bir kişi hastaneye kaldırıldı. Yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
- Bursa'nın Yıldırım ilçesindeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda trafo odasında yangın çıktı.
- Yangın, trafo odasındaki havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandı.
- Dumandan etkilenen 1 kişi hastaneye kaldırıldı ve hayati tehlikesi bulunmuyor.
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde, kapalı pazar alanındaki trafo odasında yangın çıktı. Pazar alanında bulunan 1 kişi dumandan etkilenerek hastaneye kaldırıldı.
Yangın, akşam saatlerinde Yıldırım ilçesi Teleferik Mahallesi'ndeki Teleferik Kapalı Pazar Alanı'nda meydana geldi. Trafo odasından yükselen dumanları gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri güvenlik amacıyla pazar alanını boşaltarak çevrede güvenlik önlemi aldı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı. Elektrik idaresi ekiplerinin yaptığı incelemede, dumanın trafodan değil, trafo odasında bulunan pazar yerine ait havalandırma tesisat kablolarının kısa devre yapmasından kaynaklandığı tespit edildi.
Dumandan etkilenen 1 kişi olay yerindeki müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan kişinin hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtilirken, yangın ile ilgili inceleme başlatıldı.