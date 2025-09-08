Bursa'da Kanlı Ay Tutulması İlgiyle İzlendi

YILIN en dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, Bursa'da da ilgiyle izlendi.

Yılın dikkat çekici gökyüzü olaylarından biri olan Kanlı Ay Tutulması, Bursa'da da ilgiyle izlendi. Türkiye genelinde olduğu gibi Bursa'da da gözlemlenebilen tutulma, akşam saatlerinde yarı gölge evresiyle başladı. Türkiye saatiyle 19.15'te başlayan tutulma sırasında Ay, tamamen Dünya'nın gölgesine girdi. 20.30'da başlayan tam tutulma evresi ise 21.52'de sona erdi. Ay bu süre boyunca yaklaşık 1 saat 22 dakika boyunca kızıl bir renge büründü.