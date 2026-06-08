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Bursa'da kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaldırıma çarpan otomobilde sürücü hayatını kaybetti, yanındaki kişi yaralandı.

Bursa'nın Yenişehir ilçesinde kaldırıma çarpan otomobildeki 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Cihan A. yönetimindeki 06 AS 7687 plakalı otomobil, Yenişehir-Bursa kara yolundaki kaldırıma çarptı.

Çarpmanın etkisiyle yoldan çıkan araçta, sürücü ve yanındaki İsmail Ülgen sıkıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, sürücü Cihan A'nın hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan Ülgen, ambulansla Yenişehir Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Cenaze, savcının olay yerindeki incelemesinin ardından hastane morguna götürüldü.

Kaynak: AA / Nuran Bıçak
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