Bursa'da Kafede Silahlı Kavga: 6 Yaralı
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.
Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.
Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirine ateş etti.
Kavgada 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.
Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Sergen Sezgin - Güncel