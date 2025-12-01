Haberler

Bursa'da Kafede Silahlı Kavga: 6 Yaralı

Güncelleme:
Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bir kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır olmak üzere 6 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve acil sağlık ekibi sevk edilirken, yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde iki grup arasında kafede çıkan silahlı kavgada biri ağır 6 kişi yaralandı.

Ataevler Mahallesi Yılmaz Akkılıç Caddesi'ndeki kafede henüz belirlenemeyen nedenle iki grup arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesiyle taraflar, birbirine ateş etti.

Kavgada 6 kişi yaralandı, ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralılardan birinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Haberler.com
