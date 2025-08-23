Bursa'da Kadına Şiddet Olayı: Şüpheli Bıçakla Saldırdı

BURSA'da tartıştığı kadının darbedip, yanındaki kişinin üzerine bıçakla yürüyen şüpheli, cep telefonu kamerasına yansıdı. Olay, gece saatlerinde Nilüfer ilçesi Odunluk Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre; kimliği belirsiz kişi, bilinmeyen bir nedenle tartıştığı kadını darbetti. Ardından kadının yanında bulunan arkadaşına yönelen şüpheli, elindeki bıçağı sallayarak üstüne yürüdü. Çevredekilerin araya girmesi ile kavga son bulurken, şüpheli koşarak olay yerinden uzaklaştı. O anlar, cep telefonu kamerasına yansıdı. Görüntüler sonrası polis, şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Haber: Hüseyin SEZGİN

Kamera: BURSA,