Yola çıkan kadının araçların önüne geçip trafiği durdurduğu anlar kamerada

BURSA'da yola çıkan bir kadın trafiği durdurarak araçların geçişine izin vermedi. Kadının kollarını açıp, araçların önünü kestiği anlar cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, sabah saatlerinde Yeni Yalova Yolu Bulvarı'nda meydana geldi. Akan trafikte yola atlayan kadın, kollarını açarak araçların ilerlemesine izin vermedi. Kadının yolu kapatması nedeniyle caddede kısa sürede uzun araç kuyrukları oluşurken, sürücüler korna çalarak tepki gösterdi. O anlar, çevredeki bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Kadın, polis ekiplerinin olay yerine gelmesiyle bölgeden uzaklaştırılırken, trafik normale döndü.

Haber-Kamera: Yiğithan HÜYÜK/BURSA,