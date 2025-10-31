Haberler

Bursa'da Kadın Sokak Ortasında Darbedildi

Güncelleme:
Bursa'da bir erkek, sokak ortasında bir kadını darbedip zorla otomobiline bindirmeye çalıştı. Çevredekilerin müdahalesiyle kurtarılan kadının yaşadığı anlar cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Nilüfer ilçesi İhsaniye Mahallesi Tuna Caddesi'nde dün akşam saatlerinde bir kadın, yanındaki erkek tarafından darbedilip, zorla otomobiline bindirilmek istendi. Çığlık atıp yardım isteyen kadının imdadına çevredekiler koştu. 3 vatandaşın tutup engellemeye çalıştığı şüpheli, arbede sırasında yere düşen kadını bu kez saçından tutup sürükledi. Güçlükle kurtulan kadın, ağlayarak otomobiline binip uzaklaşırken, şüpheli de kaldırımda park halinde olan otomobiline binip, kadının aracını takip etti. O anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

