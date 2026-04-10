Evinde boğazı kesilerek öldürüldü

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, 65 yaşındaki Fatma Ekinci, evinde boğazı kesilmiş halde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Gemlik ilçesinde Fatma Ekinci (65), evinde boğazı kesilerek öldürülmüş halde bulundu.

Olay, Hamidiye Mahallesi Yavuz Sokak'taki 5 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede meydana geldi. Fatma Ekinci'nin eşi Nihat Ekinci (69) iddiaya göre, cuma namazını kılmak üzere camiye gitmek için evden ayrıldı. Namazdan sonra eve dönen Ekinci, eşini yerde hareketsiz halde yatarken buldu. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin yaptığı kontrolde, 2 çocuk annesi Ekinci'nin, boğazının kesilerek öldürüldüğü belirlendi. Ekinci'nin cenazesi, otopsi için Bursa Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye aldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
