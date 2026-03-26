Bursa'da 6 milyon 360 bin kaçak makaron ele geçirildi

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 6 milyon 360 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kente yüksek miktarda makaron sevkiyatı yapılacağı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bursa-İstanbul Otoyolu'nda tedbir alan polis, E.A. ve İ.D'nin bulunduğu aracı durdurdu. Araçta yapılan aramalarda kaçak 6 milyon 360 bin makaron ele geçirildi.

E.A. ve İ.D. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.