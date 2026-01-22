Haberler

Bursa'da kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli yakalandı

Güncelleme:
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde gerçekleştirilen kaçakçılık operasyonunda, kaçak sigara imalatı yapan 1 şüpheli yakalandı. Operasyonda 460 kilogram tütün ve 310 bin makaron ele geçirildi.

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ile İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, kaçak sigara imalatı yapıldığı bilgisine ulaşıldı.

Teknik ve fiziki takibin ardından Yıldırım'daki bir iş yerine operasyon düzenleyen polis, U.T.T'yi yakaladı.

İş yerinde yapılan aramalarda, 460 kilogram tütün, 310 bin makaron (filtreli sigara kağıdı), 2 sigara sarma makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan işlem başlatıldı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
