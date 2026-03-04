Bursa'da 460 kilo kaçak tütün ile 310 bin makaron ele geçirildi; 2 gözaltı
Bursa'nın Yıldırım ilçesinde yapılan operasyonda, kaçak sigara imalatı yapılan adreste 460 kilo 700 gram tütün ve 310 bin 720 adet makaron ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Yıldırım İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bir adreste kaçak sigara üretimi yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda; 460 kilo 700 gram tütün, 60 bin 720 adedi dolu, 250 bin adedi boş olmak üzere toplam 310 bin 720 makaron ve 2 adet sigara dolum makinesi ele geçirildi. U.T.T. ile B.M. isimli şüpheliler gözaltına alındı.
