Haberler

Bursa'da kaçak çalıştırılan 10 yabancı uyruklu yakalandı: 1 gözaltı

Bursa'da kaçak çalıştırılan 10 yabancı uyruklu yakalandı: 1 gözaltı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda kaçak çalıştırılan 10 yabancı uyruklu kişi tespit edildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da bir iş yerine düzenlenen operasyonda, kaçak çalıştırılan yabancı uyruklu 10 kişi tespit edildi. Bu kişilere yer temin ederek çalıştırdığı belirtilen kişi, gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından göçmen kaçakçılığına yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Nilüfer ilçesindeki bir iş yerine operasyon düzenlendi. Yapılan denetimlerde iş yerinde çalışan 10 yabancı uyruklu erkeğin olduğu belirlendi. Şüphelilerden 1'inin kimliksiz olduğu, ülkeye yasa dışı yollardan giriş yaptığı ve yasal kalış hakkının bulunmadığı, 3 kişinin vize ihlali yaptığı, 6 kişinin ise Bursa'ya kayıtlı oturum izni bulunduğu tespit edildi. Ayrıca bu kişilerin çalışma izni olmadan kaçak olarak çalıştırıldığı ve iş yerinin çalışma izin ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Kimliksiz ve vize ihlali bulunan yabancı uyruklular, sınır dışı işlemleri için İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne sevk edildi.

Operasyonda 1 şüpheli gözaltına alınırken, olaya ilişkin adli işlem başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Trump'ın ekibinden ilk üst düzey konuk Esenboğa'ya indi, hemen çay ikram edildi

ABD'den ilk üst düzey konuk! İkramlar arasından tercihi mest etti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dursun Özbek'in telefonları susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler

Dursun Özbek'in telefonu susmuyor! Yıldız isim için sıraya girdiler
Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! Plana 5 ülke daha dahil edildi

Füze yığıp Türkiye'yi kuşatma niyetindeler! 5 ülke daha dahil edildi
Haberler.com Ankara Temsilcisi, NATO Zirvesi için kurulan Uluslararası Medya Merkezi'ni görüntüledi

NATO Zirvesi için kurulan uluslararası medya merkezi kapılarını açtı
Beşiktaş'ta Nübel transferi bitti

Bayern Münih'ten ayrılıp Süper Lig devine imza atmaya geliyor

ABD-Türkiye savunma sanayi işbirliği Netanyahu'yu telaşlandırdı

Netanyahu'dan Trump'a skandal çağrı: Türkiye'ye onları vermeyin
Cenk Tosun'un yeni adresi belli oldu

Cenk Tosun'un yeni adresi çok sürpriz!
NATO'nun 1 numarasından Türkiye itirafı! 'Beni çok etkiledi' diyerek anlattı

NATO'nun 1 numarasından çarpıcı Türkiye itirafı: Beni çok etkiledi