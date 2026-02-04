Haberler

Bursa'da kaçak avcılara 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi

Bursa'da kaçak avcılara 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da jandarma ekipleri, Uluabat Gölü'nde kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye toplam 431 bin 979 lira idari para cezası uyguladı. Yakalanan kişilere yönelik uygulama sonrası, av için kullanılan canlı ördekler göle salındı.

Bursa'da jandarma ekiplerince kaçak avcılık yaptığı belirlenen 8 kişiye, 431 bin 979 lira idari para cezası kesildi.

İl Jandarma Komutanlığına bağlı Nilüfer Jandarma Asayiş Bot Komutanlığınca Uluabat Gölü'nde kaçak avcılara yönelik faaliyet gerçekleştirildi.

Araştırmada, yönetmeliklere aykırı avlandığı belirlenen 8 kişi yakalandı.

Ekiplerce gözaltına alınan 8 kişiye toplam 431 bin 979 lira idari ceza uygulandı.

Bu arada av için kullanıldığı değerlendirilen canlı ördekler, tedavilerinin ardından ekiplerce Uluabat Gölü'ne salındı.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
Jeffrey Epstein'in ölümünün ardından çekilen fotoğraflar ortaya çıktı

"Öldü mü ölmedi mi" derken fotoğrafları ortaya çıktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama

Kardeşi gözaltına alınan Dilek İmamoğlu'ndan ilk açıklama
Münih Güvenlik Konferansı'na davet edilen Rıza Pehlevi'den 14 Şubat çağrısı

Tarih bile verdi! Çağrı karşılık bulursa ortalık fena karışacak
Lağım henüz patlamamış! İddia doğruysa yakında yer yerinden oynayacak

Asıl kıyamet bu hard disklerin içindekiler paylaşılınca kopacak
Epstein'ın malikanesinden çıkan olay isim! Görüntü yeniden dolaşıma sokuldu

Görüntü elden ele dolaşıyor! Epstein'ın malikanesinden çıkan isim olay
Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu

Altında 18 yıl sonra bir ilk! Kimse bunu beklemiyordu
Sadettin Saran'dan Kante transferi için Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür

İddialar doğru çıktı! Saran'dan Erdoğan'a teşekkür