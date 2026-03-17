Bursa'da göle düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Güncelleme:
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücünün otomobili İznik Gölü'ne düştü. Yaralı sürücü kendi imkanlarıyla çıkmayı başardı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesinde, İznik Gölü'ne düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Gölyaka sahilinde seyreden H.U. (42) idaresindeki 16 RBK 88 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu göle düştü.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine çok sayıda itfaiye, jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.

Suya gömülen araçtan kendi imkanlarıyla dışarı çıkmayı başaran sürücü, ekipler tarafından kıyıya çıkarıldı.

Yaralandığı tespit edilen sürücü, Orhangazi Devlet Hastanesine götürüldü.

Otomobilin gölden çıkarılması için çalışmalar devam ediyor.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Musa Öztürk
