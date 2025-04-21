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Bursa'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı

Bursa'da İzinsiz Kazı Yapan 4 Şüpheli Serbest Bırakıldı
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Bursa'nın Gemlik ilçesinde define bulmak amacıyla izinsiz kazı yaparken jandarma tarafından yakalanan 4 kişi, ifade verdikten sonra serbest bırakıldı.

BURSA'da izinsiz kazı yaparken jandarma ekipleri tarafından suçüstü yakalanan 4 şüpheli, savcılıktaki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.

Bursa İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, 16 Nisan Çarşamba günü Gemlik ilçesine bağlı Cihatlı Mahallesi'nde devriye görevi sırasında zeytin bahçesinde 4 kişinin kazı yaptığını fark etti. Define bulmak amacıyla kaçak kazı yaptığı belirlenen Y.A., A.U., Ö.Y. ve H.Y. gözaltına alındı. Şüphelilerin kazıda kullandığı 1 kamera ve kameraya bağlı tespit çubuğu, 1 jeneratör, 1 odun kesme testeresi, 1 15 tonluk kriko, 1 el feneri, 1 manivela, 1 kazma, 1 tahra, 1 adet tahta çapa, 3 demir murç, 15 metre kablo düzeneği, 25 metre tahta halat merdiven düzeneği, Y.A.'nın üstünden seri numarası olmayan 1 tabanca, 1 tabancaya ait şarjör, 20 adet 9 mm çapında fişek ele geçirildi.

Gemlik İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerden A.U., H.Y. ve Ö.Y., ifadelerinin ardından Y.A ise 17 Nisan Perşembe günü sevk edildiği adliyede cumhuriyet savcılığı tarafından serbest bırakıldı.

Haber: Kazım BULUT Kamera: BURSA/

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Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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