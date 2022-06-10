Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı - Haberler

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Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı

AA - Uğur Ulu - Güncel
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Bursa'da iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı

Bursa'nın Nilüfe ilçesinde iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.

Bursa'nın Nilüfe ilçesinde iple boğulan kadının katil zanlısı oğlu tutuklandı.

Nilüfer ilçesi Konak Mahallesi'ndeki apartman dairesinden gelen kavga seslerini duyan komşular durumu polise bildirdi.

Adrese giden Nilüfer Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yıldız Y'nin (45) dairenin girişinde hareketsiz yattığını gördü.

Sağlık ekiplerince yapılan incelemede kadının iple boğulduğu tespit edildi.

Evde bulunan kadının oğlu Halil İbrahim Y. (23) gözaltına alındı.

Psikolojik sorunları olduğu iddia edilen ve annesini öldürdüğünü itiraf eden genç Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği'ndeki işlemlerinin ardından çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Uğur Ulu - Güncel

Emniyet Müdürlüğü kavga Bursa Güncel Haberler

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