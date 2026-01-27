Haberler

Bursa'da beton dökülürken çöken kalıpların altında kalan işçi öldü

Güncelleme:
Bursa'nın Kestel ilçesindeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında çöken kalıpların altında kalan işçi Aslan Kurşun hayatını kaybetti. Olay yerine çağrılan sağlık ve kurtarma ekipleri, Kurşun'u kurtarmak için müdahale etti ancak maalesef yaşamını yitirdi.

Kestel Çataltepe Sanayi Bölgesi'ndeki bir fabrika inşaatında beton dökümü sırasında kalıplar çöktü.

Bu sırada işçilerden Aslan Kurşun, kalıplar ve dağılan beton harcının altında kaldı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, AFAD, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

AFAD ve itfaiye ekiplerinin ortak çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarılan Kurşun'un hayatını kaybettiği belirlendi.

Kurşun'un cenazesinin savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kestel Devlet Hastanesi morguna gönderileceği bildirildi.

Kaynak: AA / Fatih Çapkın - Güncel
