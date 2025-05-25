Bursa'da İmamoğlu'na Destek Mitingi: 'Haksız yere tutuklandı!'

Haber: Mehmet OFLAZ - Kamera: Tunahan GÜLER

(BURSA) - CHP'nin Bursa'da düzenlediği "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingine katılan ve kendisini muhafazakar olarak tanımlayan bir yurttaş, "Bir dindar olarak İmamoğlu'nu destekliyorum. Ben muhafazakarım. Çocukluğumdan beri hiç namazımı geçirmem. Bu adaletsizliğe karşıyım. Kim olursa olsun bu Yahudi'ye de yapılsa, Hıristiyan'a da yapılsa hepsine karşıyım. Sonuna kadar İmamoğlu'nu destekliyorum" diye konuştu.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanması nedeniyle CHP'nin başlattığı "Millet İradesine Sahip Çıkıyor" mitingi bu hafta Bursa'da yapılıyor. Bursa Kent Meydanında düzenlenen mitinge saatler öncesinden yurttaşlar akın etti.

Mitinge gelen bir yurttaş, "Tamamıyla halkın iradesine darbe vurulduğunu düşünüyorum. Sandıkta kazanılamayan şeyleri şu an baskı yoluyla elde etmeye çalıştıklarını düşünüyorum. Onların da artık bittiklerinin farkında olduğuna inanıyorum. ve en büyük rakibini tutuklayarak şu an kahraman ilan etti. Ben sadece oy verip geçecektim, şimdi neredeyse sırtıma dövmesini yaptıracağım adamın. O kadar farklı bir boyuta getirdi durumu" dedi.

"Haksız yere tutuklandı"

İmamoğlu'na destek olmak için mitinge geldiğini belirten bir başka yurttaş da, "Haksız yere tutuklandı. tutuklanmaması gerekiyordu" ifadelerini kullandı.

"Sonuna kadar İmamoğlu'nu destekliyorum"

Kendisini muhafazakar olarak tanımlayan başka bir yurttaş da, "Haksızlık olarak görüyorum. Bir dindar olarak İmamoğlu'nu destekliyorum. Ben muhafazakarım. Çocukluğumdan beri hiç namazımı geçirmem. Bu adaletsizliğe karşıyım. Kim olursa olsun bu Yahudi'ye de yapılsa, Hıristiyan'a da yapılsa hepsine karşıyım. Sonuna kadar İmamoğlu'nu destekliyorum" diye konuştu.

"Bu millet kendi iradesine sahip çıktığı gibi İmamoğlu'na da sahip çıkacak"

Mitinge katılan bir başka yurttaş da İmamoğlu'na desteklerini bildirerek, "Hak yerini bulacak, hakikat yerini bulacak ve İmamoğlu da özgür kalacak. Hedeflediği hedefine emin adımlarla ilerleyecek. Bu millet kendi iradesine sahip çıktığı gibi İmamoğlu'na da sahip çıkacak" ifadelerini kullandı.

"Yaşadığımıza şükrediyoruz"

Türkiye'de adaletin olmadığını öne süren mitinge katılan bir başka yurttaş da, "Adalet olmadığı için her şey yapılabilir. Yarın kalktığımızda 'bizim de evler sizin' diyerek evlerimizi de alabilirler. Bu ülkede bu kadar adaletsiz, bu kadar yolsuzluk varken yaşadığımıza şükrediyoruz" dedi.

İmamoğlu'nun tutukluluğuna tepki göstermek amacıyla mitinge gelen bir başka yurttaş ise hayat pahalılığından dert yanarak, "Gerçekten çok yanlış yapıldı. Adam gibi adamdı. Ben buranın üyesiyim CHP'nin, desteklemeye geldim İmamoğlu'nu. Her zaman onu alkışlıyoruz. 22 seneden beri yeter artık. Gerçekten yeter. Kiralar olmuş 25 lira. Aldığımız asgari ücrete bak. Pahalılığı da bak. Her şey ateş gibi pahalı oldu. Daha nasıl yaşıyoruz? Çocuklar bile yaşamaktan bıktı" dedi.