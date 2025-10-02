Bursa'da İlçe Sağlık Müdürlüğü Binasında Yangın

1) BURSA'DA, İLÇE SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ BİNASINDA ÇIKAN YANGIN SÖNDÜRÜLDÜ

BURSA'nın Orhangazi ilçesinde İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangında can kaybı yaşanmazken, binada maddi hasar meydana geldi.

Yangın, saat 05.30 sıralarında Orhangazi İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında çıktı. Binanın camlarından dumanların yükseldiğini gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerinde olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede ilçe sağlık müdürlüğüne ulaşan görevliler, kapıyı kırarak içeri girdi. Yapılan incelemede 3 ayrı odada yangın çıktığı tespit edildi. Alevlere müdahale eden itfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol altına aldı. Olayda can kaybı yaşanmazken, İlçe Sağlık Müdürlüğü binasında maddi hasar meydana geldi.

Orhangazi Cumhuriyet Savcılığı, çıkış nedeninin araştırdığı yangınla ilgili soruşturmaya başladı.