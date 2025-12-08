Haberler

Sokak ortasında meydan savaşı! Demir sopalarla birbirlerine acımadan vurdular

Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde iki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar demir sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da iki grubun demir sopa ve yumruklarla birbirlerine saldırdığı kavga, cep telefonu kamerasına yansıdı.

Bursa'da adeta meydan savaşı çıktı. Olay, saat 14.00 sıralarında, Osmangazi ilçesi Bursaray Emek İstasyonu yanında meydana geldi.

DEMİR SOPA, TEKME VE YUMRUK...

İki grup arasında çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine demir sopa, tekme ve yumruklarla saldırdı. O anlar çevredeki bir kişinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
