Husumetlisini tabancayla kovalayan şüpheli yakalandı

Bursa'da husumetli olduğu kişiye tabancayla ateş edip kovalayan F.D. yakalandı. Olay, güvenlik kameralarına yansırken, F.D. 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçlamasıyla gözaltına alındı.

BURSA'da husumetli olduğu B.G.'yi tabancayla ateş edip kovalayan F.D. yakalandı.

Olay, 22 Aralık'ta merkez Osmangazi ilçesi Fatih Mahallesi Çelebi Mehmet Bulvarı'nda meydana geldi. F.D. ile husumetlisi B.G. arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken, F.D. yanındaki tabancayla ateş ederek B.G.'yi kovalamaya başladı. Kurşunlardan kaçan B.G., cadde üzerinde bulunan bir mağazaya sığınarak kurtuldu. O anlar iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülenirken, ihbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Olaya ilişkin çalışma başlatan İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, F.D.'yi bu sabah olayda kullandığı tabanca ile yakalayarak, 'Kasten öldürmeye teşebbüs' suçu kapsamında gözaltına aldı.

