Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın - Haberler

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Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın

Demirören Haber Ajansı - Muammer İrtem - Güncel
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Bursa'da Hurdacılar Sitesi'ndeki çöplükte yangın

BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bölümündeki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

OSMANGAZİ, BURSA (DHA) - BURSA'nın Osmangazi ilçesinde, Hurdacılar Sitesi'nin yıkılan bölümündeki çöplükte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Veysel Karani Mahallesi'nde, Hurdacılar Sitesi'ndeki yıkılan bölümde bulunan çöplükte saat 09.00 sıralarında yangın başladı. Alevler, kısa sürede büyürken, ihbarla bölgeye itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin 30 dakikalık müdahalesiyle kontrol altına alınıp, söndürüldü. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Demirören Haber Ajansı / Muammer İrtem - Güncel

Osmangazi, İtfaiye, Yangın, Güncel, Haberler

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