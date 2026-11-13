Bursa'da hızı 74 kilometreyi bulan lodos ağaçları ve kulübeyi devirdi

Bursa'da hızı 74 kilometreyi bulan lodos ağaçları ve kulübeyi devirdiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı saatte 74 kilometreyi bulan lodos, ağaçların ve bir kulübenin devrilmesine yol açtı. Ana caddelerde yürümekte zorlanan yayalar, savrulan toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesi düşünce zor anlar yaşadı.
Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (4)
YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ
Bursa'da Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Açık alanlarda ve ana caddelerde rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken yayalar zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı