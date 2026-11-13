Haberler
Haberler.comUygulamayı yükle! YÜKLE

Bursa'da hızı 74 kilometreyi bulan lodos ağaçları ve kulübeyi devirdi

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Güncelleme:
Yorum yap
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da sabah saatlerinden itibaren etkili olan ve hızı saatte 74 kilometreyi bulan lodos, ağaçların ve bir kulübenin devrilmesine yol açtı. Ana caddelerde yürümekte zorlanan yayalar, savrulan toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesi düşünce zor anlar yaşadı.

Bursa'da lodos nedeniyle ağaçlar ve kulübe devrildi (4)

YAYALAR YÜRÜMEKTE ZORLUK ÇEKTİ

Bursa'da Kentte sabah saatlerinden itibaren etkisini gösteren ve saatteki hızı 74 kilometreyi bulan lodos, yaşamı olumsuz etkiledi. Açık alanlarda ve ana caddelerde rüzgar nedeniyle yürümekte güçlük çeken yayalar zaman zaman binaların ve durakların arkasına sığınarak korunmaya çalıştı. Kimi vatandaşlar ise rüzgarın savurduğu toz ve yapraklar nedeniyle görüş mesafesinin düşmesiyle zor anlar yaşadı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Bu haber 18 sitede yayınlandı.
AB'nin kabul etmediği kokoreç COP31'de BM alanına girdi! Tadan yabancılar ertesi gün yine geldi

AB'nin kabul etmediği lezzet BM alanında! Tadan yine geldi
Haberler.com
Bu habere henüz kimse yorum yazmadı. Söz senin.
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar

Çetelerin elinden stadyumu aldılar! İçeri girince korkunç manzarayla karşılaştılar
Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi

Slime yayını açan yaşlı kadının sözleri boğazları düğümledi
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı

Sevgilisini yine yalnız bırakmadı!

Fatma Şahin, 'Savaş çıkacak' diyerek geleceğin en büyük tehlikesini açıkladı

Fatma Şahin, "Savaş çıkacak" diyerek yaklaşan tehlikeyi anlattı
8 kişiyi katleden zanlı hakkında yeni karar! Afyon'dan gönderildi

8 kişiyi katleden cani hakkında yeni karar
Koleksiyonu ortaya çıktı! İşçilere tazminatı çok gören patronunun lüks sevdası18

18 işçiye mezar olan fabrikanın patronuyla ilgili şoke eden gerçek

Ömer Sarıgül'den kardeşi Emir Sarıgül'le ilgili olay ifade: İyi şeyler duymadım, çok yalan söylüyor

Ömer Sarıgül kardeşini fena sattı: İyi şeyler duymadım...