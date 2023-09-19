Bursa'da hırsızlık operasyonunda 3 kişi tutuklandı

Mudanya ilçesinde motosiklet ve evden hırsızlık yapıldığı ihbarını değerlendiren Mudanya Emniyeti Asayiş Büro ekipleri operasyon düzenledi. Altıntaş ve Halit Paşa mahallelerinden hırsızlık yaptıkları tespit edilen 5 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri tamamlanınca adliyeye sevk edilen şüphelilerden Ö.D. (21), M.V. (28), ve E.A. (26) çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanırken 2 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.