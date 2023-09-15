Bursa'da Hint keneviri yetiştiricileri yakalandı
Bursa'nın İznik ilçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı. Polis ekipleri, bir ihbarı değerlendirerek düzenledikleri operasyonda şüphelileri yakaladı ve evde yapılan aramada 6 kök yetişkin Hint keneviri ele geçirildi. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Bursa'nın İznik ilçesinde Hint keneviri yetiştirdikleri iddia edilen 2 şüpheli, gözaltına alındı.
Bir ihbarı değerlendiren polis ekipleri, düzenledikleri operasyonda Selçuk Mahallesi'ndeki bir ikametinin önünde saksılarda Hint keneviri yetiştirdiği öne sürülen M.Y. ve A.Y'yı yakaladı.
Evde yapılan aramada 6 kök yetişkin Hint keneviri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.