Bursa'da Heyelan Köy Yolunu Kapattı

Bursa'nın Kestel ilçesinde heyelan nedeniyle köy yoluna ağaç ve toprak parçaları düştü.

Bursa'da etkili olan sağanak nedeniyle, Kestel-İnegöl yolu kırsal Babasultan Mahallesi çıkışında yamaçtan kopan toprak parçaları ve ağaçlar yola kaydı.

Akşam saatlerinde gerçekleşen heyelan sonucu araç trafiğine kapanan yolda muhtarlık ve mahalle sakinlerinin çalışmalarıyla yolun kısmen açılması sağlandı.

Babasultan Köyü muhtarı Yener Sayın, AA muhabirine, bölgede etkili olan yoğun yağış nedeniyle 2 gün üst üste toprak kayması yaşandığını aktararak "Köylülerimiz ve muhtarlık olarak bizler yolu kısmen ulaşıma açtık. Akşam saati olması nedeniyle çalışmaya ara verildi, gündüz devam edilecek." dedi.

Karayolları ekiplerinin havanın aydınlanmasıyla yolda çalışma yürüteceği öğrenildi.

Kaynak: AA / Kadir İnci
