Bursa'da Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı

Bursa'da Hayvan Çiftliğinde Yangın Çıktı
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Bursa'nın Yenişehir ilçesindeki bir hayvan çiftliğinde çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı yaşanmazken çiftlikte hasar meydana geldi.

BURSA'nın Yenişehir ilçesinde, hayvan yetiştiriciliği yapılan bir çiftlikte çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, çiftlikte hasar meydana geldi.

Yangın, saat 11.30 sıralarında ilçeye bağlı Kozdere Yolu üzerinde bulunan çiftlikte çıktı. Henüz belirlenemeyen bir nedenle başlayan yangını gören çevredekiler durumu itfaiyeye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Yenişehir İlçe Belediyesi ve Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Alevlere müdahale eden ekipler, yaklaşık 1 saatlik çalışmanın ardından yangını kontrol altına alarak söndürdü. Yangın sırasında, merada olmaları nedeniyle çiftlikte büyük ve küçükbaş hayvan telef olmadı.

Çıkış nedeni belirlenemeyen yangın ile ilgili soruşturmaya başlandı.

Haber: Mine AK/ YENİŞEHİR (Bursa),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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