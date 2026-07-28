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İnegöl'de 2 yaşındaki çocuk havuzda hayatını kaybetti

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Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde sitenin havuzuna düşen 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti.

Akhisar Mahallesi'ndeki bir sitede yaşayan aile, 2 yaşındaki oğulları Kadir Tohum'un evde olmadığını fark edince çevrede arama başlattı.

Yaklaşık 1 saat süren aramanın ardından çocuk, site içindeki havuzda hareketsiz bulundu.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekibi sevk edildi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılan çocuk, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

Kaynak: AA
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