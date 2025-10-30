Bursa'da Hareket Halindeki Otomobil Alev Aldı
Bursa'nın Orhaneli ilçesinde bir otomobil, hareket halindeyken duman çıkarmaya başladı ve sürücü aracını durdurup itfaiyeye haber verdi. Olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü, ancak otomobil kullanılamaz hale geldi.
Göynükbelen Mahallesi yakınlarında bir otomobilden hareket halindeyken dumanlar yükselmeye başladı.
Alevleri gören sürücü otomobilden inerek durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Olay yerine gelen itfaiye erlerinin müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangın nedeniyle otomobil kullanılamaz hale geldi.