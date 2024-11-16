Bir kadın halk otobüsünde tartıştığı erkek yolcu tarafından bacağından bıçaklandı
Bursa'da bir kadın, özel halk otobüsünde tartıştığı erkek yolcu tarafından bıçaklandı. Yaralı kadın hastaneye kaldırılırken, saldırganın yakalanması için polis ekipleri çalışma başlattı.
Bursa'da bir kadın, halk otobüsünde tartıştığı bir kişi tarafından bacağından bıçaklanarak yaralandı. Polis, bıçakladıktan sonra otobüsten inerek kaçan saldırganı arıyor.
İKİ YOLCU ARASINDA ÖNCE TARTIŞMA ÇIKTI
Kent içi toplu taşımada kullanılan özel halk otobüsüne binen Gülay K. ile kimliği henüz belirlenemeyen erkek yolcu arasında tartışma çıktı. Erkek yolcu, Gülay K'yi bacağından bıçakladıktan sonra Fevzi Çakmak Caddesi'nde otobüsten inip kaçtı.
POLİS SALDIRGANI ARIYOR
Olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Gülay K'nin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Polis ekipleri, zanlının yakalanması için çalışma başlattı.