Bursa'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı
Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.
Mert Aydemir idaresindeki 16 ASC 233 plakalı otomobil, Kurşunlu Mahallesi İnegöl yolunda karşı yönden gelen Selim D'nin kullandığı 16 SKY 63 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpıştı.
Kazada, sürücüler ile Kurşunlu-İnegöl seferini yapan otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
İnegöl Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Aydemir müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Kazayı öğrenerek hastaneye gelen bazı yaralı yakınları fenalaştı.