Üye Girişi
Haberler

Bursa'da Halk Otobüsü ile Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü, 8 Yaralı

Güncelleme:

Bursa'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında halk otobüsü ile otomobil çarpıştı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken, 8 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde halk otobüsü ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 8 kişi yaralandı.

Mert Aydemir idaresindeki 16 ASC 233 plakalı otomobil, Kurşunlu Mahallesi İnegöl yolunda karşı yönden gelen Selim D'nin kullandığı 16 SKY 63 plakalı Büyükşehir Belediyesine ait halk otobüsüyle çarpıştı.

Kazada, sürücüler ile Kurşunlu-İnegöl seferini yapan otobüsteki yolculardan Fatma Ş. (78), Rümeysa K. (16), Hatice K. (60), Fatma K. (39), Hasibe K. (62), İdris K. (15) ve Hatem Y. (43) yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İnegöl Devlet Hastanesi ile ilçedeki özel hastanelere kaldırılan yaralılardan otomobil sürücüsü Aydemir müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Kazayı öğrenerek hastaneye gelen bazı yaralı yakınları fenalaştı.

Kaynak: AA / Güncel

İnegöl Bursa Acil Durum Trafik Kazaları Yaşam Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Brentford - Liverpool maçı ne zaman? Saat kaçta ve hangi kanalda? Survivor Sahra kimi tehdit etti? Neler söyledi? Survivor'dan neden çekildi? Sevda Ferdağ hayatını kaybetti! Sevda Ferdağ kimdir, nereli, kaç yaşındaydı? GÖNÜL DAĞI YENİ BÖLÜM! Gönül Dağı hangi kanalda, saat kaçta? Sevda Ferdağ öldü mü? Sevda Ferdağ neden öldü, ölüm sebebi ne? Öztürk Türkdoğan kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Öztürk Türkdoğan kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak kimdir? DEM Parti'nin Ankara adayı Gültan Kışanak kaç yaşında, nereli? Gültan Kışanak hayatı ve biyografisi! BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN YATACAK 2024? Bayram ikramiyesi hangi tarihte ödenecek? Karşıyaka - Batman Petrol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Karşıyaka - Batman Petrol maçı nereden izlenir? Bugün dünya kediler günü mü? 17 Şubat Cumartesi dünya kediler günü mü, değil mi? Dünya kediler günü ne zaman? TUZLASPOR – BOLUSPOR CANLI: Tuzlaspor – Boluspor maçı nereden, nasıl izlenir? Tuzlaspor Boluspor canlı yayın linki! ANTALYASPOR – İSTANBULSPOR CANLI: Antalyaspor – İstanbulspor maçı nereden, nasıl izlenir? Antalyaspor İstanbulspor canlı yayın linki! Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Beyoğlu Yeni Çarşı - Bucaspor maçı nereden izlenir? Tuzlaspor - Boluspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Tuzlaspor - Boluspor maçı nereden izlenir? Antalyaspor - İstanbulspor maçı hangi kanalda, saat kaçta? Antalyaspor - İstanbulspor maçı nereden izlenir?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title