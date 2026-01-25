Haberler

Bursa'da Sürücü Son Anda Kaza Atlattı

Bursa'da Sürücü Son Anda Kaza Atlattı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da bir sürücü, hafif ticari aracıyla bariyerlere çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar başka bir aracın kamerasına yansıdı.

BURSA'da bir sürücü, kontrolünü yitirdiği hafif ticari aracıyla önce bariyerlere, ardından da TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. O anlar bir başka aracın kamerasına yansıdı.

Bursa Çevre Yolu Şehir Hastanesi istikametine doğru giden hafif ticari aracın sürücüsü kontrolü kaybetti. Sürücü, aracıyla önce refüjdeki bariyerlere ardından da sağ şeritte seyir halinde olan TIR'a çarpmaktan son anda kurtuldu. Orta şeritte ilerleyen bir başka aracın sürücüsü ise yol ortasında yan duran hafif ticari araca çarpmamak için ani manevra yaptı. O anlar araç kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Suriye ordusu Rakka, Haseke ve Halep hattında iki insani koridor açtı

Suriye ordusu duyurdu! Türkiye'nin yanı başında sıcak gelişme
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı, iptal haberleri art arda geldi

Savaş çanları çalıyor! Dev uçak gemisi bölgeye ulaştı
Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti

Vahşet bu evde yaşandı! Pencere aralandı, sehpadaki resim dikkat çekti
Nişan töreninde taciz iddiası! Ortalık savaş alanına döndü

Nişan törenine katılan kadının iddiası sokağı savaş alanına çevirdi
Şişli'de Durdona Khokimova'nın cesedini bulan hurdacı konuştu

Çöpte başsız kadın cesedini bulan hurdacı ilk kez konuştu
Bakan Yerlikaya duyurdu: Kütahya'da yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsüne ceza

Yaya önceliğini hiçe sayan kamyon sürücüsü için gereği yapıldı
Uyuşturucu soruşturmasında yeni ifade! Söyledikleri Mehmet Akif Ersoy ve Veyis Ateş'i zora sokacak

Bu ikisiyle şişe çevirmece oynayan kadından mide bulandıran sözler