Merdivenlerden düşüp yan yatan araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı; o anlar kamerada

BURSA'da merdivenlerden düşerek yan yatan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi 5'inci Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. (77) idaresindeki 51 BG 664 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Savrulan araç, daha sonra merdivenlerden alt yola düşüp, yan yatarak durdu. Hafif yaralanan sürücü ile araçta bulunan C.A. (8) ile V.A. (10) kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, E.A. (34) ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ön camı kırarak araçtan çıkardığı E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, kurtarma çalışmasını izleyen kalabalığı da bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.

Sürücü ile 2 çocuk da tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, araç çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Trump'ın tehdidine İran cephesinden ilk yanıt: Herhangi bir yanlış hamle, düşmanı ölümcül bir girdaba hapsedecek

Trump'ın tehditlerine İran cephesinden gelen ilk yanıt çok sert

Trump: ABD donanması Hürmüz Boğazı'nda tüm gemilere blokaj sürecine başlayacak

Barış masası devrildi, Trump'tan ilk hamle geldi
Trump bu kez Çin'i tehdit etti: Yüzde 50 gümrük vergisi uygularız

Trump bu kez İran'ı değil bambaşka bir ülkeyi tehdit etti
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Öğretmen, kızı için tüm sınıfı derslerinde geri bıraktı: Beğenmiyorsan özel okula gönder

Böyle öğretmen olmaz olsun! Kızı için tüm sınıfı geride bıraktı
ABD-İran görüşmelerinin çökmesinin ardından Putin resmen devreye girdi

Zor denklemde yeni aktör! Putin resmen devreye girdi
Tottenham'ın kaderi yine değişmedi! Küme düşme tehlikesi daha da arttı

Sen bu hallere düşecek takım mıydın? Resmen küme düşüyorlar
Hande Erçel'in kafa karıştıran test sonuçları için başsavcılıktan inceleme talebi

Test sonuçları kafa karıştırmıştı! Başsavcılık harekete geçti
Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor

Milyonlar kullanıyordu! Bu telefonların fişi resmen çekiliyor
Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya 'hazır ol' talimatı

Trump tehdit etti, İsrail hemen harekete geçti! Orduya yeni talimat