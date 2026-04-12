Merdivenlerden düşüp yan yatan araçta sıkışan yolcuyu itfaiye kurtardı; o anlar kamerada

BURSA'da merdivenlerden düşerek yan yatan hafif ticari araçtaki 2'si çocuk 4 kişi yaralanırken, sıkışan kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaza saat 16.30 sıralarında Yıldırım ilçesi Teferrüç Mahallesi 5'inci Çamlıca Sokak'ta meydana geldi. M.Ö. (77) idaresindeki 51 BG 664 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıkarak önce bir evin bahçe duvarına çarptı. Savrulan araç, daha sonra merdivenlerden alt yola düşüp, yan yatarak durdu. Hafif yaralanan sürücü ile araçta bulunan C.A. (8) ile V.A. (10) kendi imkanlarıyla araçtan çıkarken, E.A. (34) ise araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin ön camı kırarak araçtan çıkardığı E.A., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla kaldırıldığı Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedaviye alındı. O anlar çevredeki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansırken, ekipler, kurtarma çalışmasını izleyen kalabalığı da bölgeden uzaklaşmaları için uyardı.

Sürücü ile 2 çocuk da tedbir amacıyla hastaneye götürülürken, araç çekici yardımıyla olay yerinde kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

