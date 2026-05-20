Haberler

Hafif ticari aracın anne ve çocuğunu altına alıp, sürüklediği kaza kamerada

Hafif ticari aracın anne ve çocuğunu altına alıp, sürüklediği kaza kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Bursa'da kontrolden çıkan hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Vildan D. ve oğlu Efe D.'ye çarpıp altına alarak sürükledi. Anne ve oğlu hastaneye kaldırılırken, durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

BURSA'da hafif ticari araç, yol kenarında bekleyen Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp altına alarak sürükledi. Kaza güvenlik kamerasına yansırken, anne-oğul hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmangazi ilçesi Çirişhane Mahallesi'nde meydana geldi. 2'nci Kanal Caddesi üzerinde seyir halinde olan Fatma K. yönetimindeki 16 AK 345 plakalı hafif ticari araç, kontrolden çıkarak kaldırımın önünde, yol kenarında bekleyen Vildan D. ile oğlu Efe D.'ye çarpıp, altına alarak sürükledi. O anlar, çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasıyla görüntülendi. İhbarla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı anne ile oğlu, vatandaşların da yardımıyla aracın altından çıkarılarak ambulanslarla kaldırıldıkları Çekirge Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı. Anne ile oğlunun durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, sürücü ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Almus Barajı'nda taşkın alarmı! Esnaf önlem aldı, tahliyeler başladı

İlçe diken üstünde! Vatandaşlar kaçıyor, esnaf kepenk kapattı
CHP'de neler oluyor? İşte Kılıçdaroğlu'nun videosuna kayıtsız kalamayan vekiller

Kılıçdaroğlu gibi düşünen milletvekilleri kendini belli etti

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi

Valizindeki eşya ortaya çıkınca utancından yerin dibine girdi
Mersin'de 6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış

6 kişiyi katleden cani, bu soru sonrası ateş açmış
Fred Fenerbahçe'den ayrılıyor! Brezilya'daki yeni evi bile hazır

Fenerbahçe'den ayrılıyor! Gideceği takımdaki yeni evi bile hazır
Bunu da gördük! Hindistan'da sıcaktan bunalan politikacı yanında klima taşıtıyor

Bunu da gördük! Sıcaktan bunalan politikacının yaptığına bakın
Fenerbahçe'den Kevin De Bruyne bombası

Ve Süper Lig devi De Bruyne bombasını da patlattı
Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü, 4 kişi yaşam savaşı veriyor

Beşiktaş'taki faciadan acı haber! Üniversiteli Betül öldü
İtalya'dan Okan Buruk'a dev talip

Okan Buruk'a dev talip! Avrupa'da yeni bir tarih yazabilir