Bursa'da "change" araç operasyonunda 1 zanlı yakalandı

Bursa'nın İznik ilçesinde düzenlenen "change" araç operasyonunda 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, gümrük kaçağı otomobil ticareti yapıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.

Araştırmasını derinleştiren polis, turistik kolaylıklardan yararlanarak yurt dışından getirilen ve bir süre kullanıldıktan sonra çıkış yapması gereken araçların, bilgilerinin ve özelliklerinin değiştirilerek piyasaya sürüldüğünü belirledi.

İznik ilçesinde bir adrese baskın yapan ekipler, şüpheli M.O'yu gözaltına aldı.

Yapılan aramalarda ele geçirilen 2 otomobile el konuldu.