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Bursa'da Gülsin Onay'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı

Bursa'da Gülsin Onay'ın Performansı Büyük Beğeni Topladı
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Bursa'da düzenlenen 'Senfoniye Müzikal Bir Yolculuk' konserinde piyanist Gülsin Onay, ünlü klasik eserleri Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi. Konser, müzikseverlerden büyük ilgi gördü.

Bursa'da Nilüfer Oda Orkestrası tarafından düzenlenen "Senfoniye Müzikal Bir Yolculuk" konserinde piyanist Gülsin Onay sahne aldı.

Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen konseri şef Deniz Tan yönetti.

Gecede sahne alan piyanist Onay, Ludwig Van Beethoven'dan "Cariolan Overture" ve Wolfgang Amadeus Mozart'dan "Allegro", "Romance" ve "Allegro Assai" gibi eserleri Nilüfer Oda Orkestrası eşliğinde seslendirdi.

Konser sonunda Gülsin Onay ve Nilüfer Oda Orkestrası, Bursalı müzikseverler tarafından uzun süre alkışlandı.

Kaynak: AA / Fatma Nur Söğütlü - Güncel
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