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Bursa'da 'göçmen kaçakçılığı'na 2 gözaltı

Bursa'da 'göçmen kaçakçılığı'na 2 gözaltı
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Bursa'da göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde 29 kişiye işlem yapıldı, yasa dışı yollarla giren 6 göçmen yakalandı. Göçmenleri barındırıp çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

BURSA'da göçmen kaçakçılığına yönelik denetimlerde 29 kişiye işlem yapıldı, ülkeye yasa dışı yollarla giren 6 göçmen yakalandı, bu kişilere kalacak yer sağlayıp çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli ise gözaltına alındı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzensiz göçün önlenmesi ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları kapsamında il genelinde 'huzur' uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada 3 bin 25 kişi sorgulanırken, 251 araç kontrol edildi. Denetimlerde 29 kişi hakkında işlem yapılırken, 6 araca toplam 96 bin 580 TL idari para cezası uygulandı.

İL GÖÇ İDARESİ MÜDÜRLÜĞÜ'NE TESLİM EDİLDİLER

Osmangazi ve Yıldırım ilçelerinde yapılan çalışmalarda, 15 yabancı uyruklunun kimlik kontrolü yapıldı. Bu kişilerden 6'sının kimliksiz olduğu, ülkeye yasa dışı yollarla giriş yaptığı ve yasal kalış haklarının bulunmadığı tespit edildi. Kimliksiz yabancı uyruklular, işlemlerinin yapılması amacıyla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, bu kişileri yasa dışı şekilde barındırdığı ve çalıştırdığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Bursa Emniyet Müdürlüğü'nün düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmalarının sürdüğü bildirildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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