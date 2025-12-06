Çift katlı otobüs, otomobil ile manav dükkanına çarptı

BURSA'da freni boşaldığı iddia edilen çift katlı otobüs, park halindeki otomobil ile manav dükkanına çarptı. Dükkanda ve araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Osmangazi ilçesi Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşaldığı öne sürüyen park halindeki 16 ZP 119 plakalı çift katlı otobüs, önce park halindeki 16 ANZ 152 plakalı otomobile ardından bir manav dükkanına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada dükkan ile araçlarda hasar oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.