Çift katlı otobüs, otomobil ile manav dükkanına çarptı

Çift katlı otobüs, otomobil ile manav dükkanına çarptı
Güncelleme:
Bursa'nın Osmangazi ilçesinde freni boşaldığı iddia edilen çift katlı otobüs, park halindeki otomobile ve bir manav dükkanına çarptı. Kazada dükkanda ve araçlarda hasar meydana geldi.

BURSA'da freni boşaldığı iddia edilen çift katlı otobüs, park halindeki otomobil ile manav dükkanına çarptı. Dükkanda ve araçlarda hasar oluştu.

Kaza, saat 10.45 sıralarında Osmangazi ilçesi Piremir Mahallesi Teleferik Caddesi'nde meydana geldi. Freni boşaldığı öne sürüyen park halindeki 16 ZP 119 plakalı çift katlı otobüs, önce park halindeki 16 ANZ 152 plakalı otomobile ardından bir manav dükkanına çarptı. Kazayı görenlerin ihbarıyla olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada dükkan ile araçlarda hasar oluştu.

Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
