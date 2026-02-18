Haberler

Bursa'nın deniz kıyılarında şiddetli fırtına etkili oluyor

Güncelleme:
Bursa'nın deniz kıyısındaki bölgelerde yaşanan fırtına nedeniyle dalgalar yükseldi, taşkınlar meydana geldi. Kurşunlu Mahallesi'nde yollar sular altında kaldı, belediye ekipleri tahliye çalışmaları yürütüyor.

Bursa'nın deniz kıyısındaki bölgelerde fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor.

Gemlik ilçesinin Kurşunlu Mahallesi'nde fırtına nedeniyle dalgalar metrelerce yükseldi.

Taşkın nedeniyle Kurşunlu Sahil Yolu'nda denizle kara birleşti. Yollardaki su birikintileri, sürücü ve yayalara zor anlar yaşattı.

Kumsaz Mahallesi'nde ise dereyle denizin birleştiği bölgedeki sokaklar sular altında kaldı.

Belediye ekipleri, yollardaki suların tahliyesi için çalışmalarını sürdürüyor.

Ayrıca yüksek kesimlerdeki derelerle gelen suların ulaştığı denizin kahverengiye dönüştüğü görüldü.

Kaynak: AA
Haberler.com
