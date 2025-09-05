Bursa'da Filistinli Öğrencilere Destek için Hayır Çarşısı Kuruldu

Bursa Gönüllü Kuruluşlar Platformunca, kentte üniversitede eğitim gören Filistinli öğrencilere destek olmak amacıyla "hayır çarşısı" kuruldu.

Türk Kızılay, İHH İnsani Yardım Vakfı, Yıldırım Belediyesi, Bursa Filistin Evi Derneği (BUFDER), Fecri Cihan Kültür Sanat ve Dayanışma Derneği ile Hanımlar Kültür ve Dayanışma Derneği üyeleri, 15 Temmuz Meydanı'ndaki dayanışma kampanyasında bir araya geldi.

"Hayır çarşısı"nda gönüllüler tarafından yapılan yemek, tatlı, hamur işleri ile kıyafet ve hediyelik eşyalar satışa sunuldu.

İki gün boyunca 10.00-17.00 saatlerinde gerçekleştirilecek etkinlikten elde edilen gelir, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde okuyan Filistinli öğrencilerin eğitim masrafı için kullanılacak.