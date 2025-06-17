Bursa'da Fenalaşan Sürücü Kontrolden Çıktı: 4 Araç Hasar Gördü
Orhangazi ilçesinde 91 yaşındaki sürücünün fenalaşarak kontrolden çıkması sonucu park halindeki 4 araca çarpan otomobil, sürücüyü yaraladı. Kalp krizi şüphesiyle hastaneye kaldırılan İ.Y'nin sağlık durumu iyi.
Bursa'nın Orhangazi ilçesinde sürücüsü fenalaşan otomobil, 4 araca çarparak durabildi.
Mustafakemalpaşa Caddesi'nde İ.Y'nin (91) kullandığı 16 CBT 11 plakalı otomobil, sürücüsünün fenalaşması sonucu kontrolden çıktı.
Park halindeki 4 araca çarparak durabilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Yaralı İ.Y, kalp krizi de geçirdiği şüphesiyle olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Orhangazi Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: AA / Musa Öztürk - Güncel