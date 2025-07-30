Bursa'da Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı

Bursa'da Feci Motosiklet Kazası: 1 Ölü, 2 Yaralı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bursa'nın Gürsu ilçesinde yaya geçidinde meydana gelen motosiklet kazasında 20 yaşındaki sürücü Özkan Arslan hayatını kaybetti, 78 yaşındaki yaya Tamara Ali ve 18 yaşındaki Nisanur Yürük ağır yaralandı. Kaza sonrası soruşturma başlatıldı.

BURSA'nın Gürsu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan motosiklet, yaya geçidinde Tamara Ali'ye (78) çarptıktan sonra karşı şeride geçip otomobille çarpıştı. Kazada motosiklet sürücüsü Özkan Arslan (20) hayatını kaybederken, 2 kişi de ağır yaralandı. Kaza öncesi güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza saat 17.30 sıralarında Bursa'nın Gürsu ilçesi Cüneyt Yıldız Caddesi üzerinde meydana geldi. Cüneyt Yıldız Caddesi'nden Ankara Yolu Caddesi istikametine giden Özkan Arslan idaresindeki 16 ER 654 plakalı motosiklet, yaya geçidinde Tamara Ali'ye çarptı. Kazanın etkisiyle savrulan motosiklet, önce orta refüjdeki ağaca, ardından karşı şeride geçerek Gürsu istikametine giden Aytekin Kara yönetimindeki 16 AYJ 123 plakalı otomobile çarptı.

Kazada Tamara Ali, Özkan Arslan ile motosikletin arkasında bulunan Nisanur Yürük (18) ağır yaralandı. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı. Tedavi altına alınan yaralılardan Özkan Arslan, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Diğer yaralıların da hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Kaza öncesi de güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
FED faizi sabit tuttu

FED, piyasaların merakla beklediği kararı açıkladı
MGK sonrası 6 maddelik açıklamada 'Terörsüz Türkiye' vurgusu

6 maddelik bildiride "Terörsüz Türkiye" vurgusu
Bursa'da havai fişek atarak yangın çıkaranlara ders gibi ceza

Havai fişek atarak ormanları yakanlara ders gibi ceza
8.8'lik mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami dalgası 700 km hızla ilerliyor

Mega deprem sonrası 24 saat uyarısı! Tsunami 700 km hızla ilerliyor
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında hayatını kaybetti

Otobüs şoförü, seyir halindeyken direksiyon başında öldü
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.